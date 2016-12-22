Госдеп одобрил выделение военной помощи Саудовской Аравии

Государственный департамент США одобрил выделение средств в размере $750 млн на тренировку и поддержку военных Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Пентагоне, передает Reuters.

Как отмечается в сообщении, тренировка будет предоставлена ВВС Саудовской Аравии, а также другим военным подразделениям.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности, которое отвечает за импорт вооружений, заявило, что отправило 2 июня соответствующий документ в конгресс.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом в субботу, 20 мая. Это была его первая официальная зарубежная поездка в качестве американского лидера.



В этот же день США и Саудовская Аравия подписали оборонные контракты на $110 млрд. Как рассказали в Белом доме, подписание договоров направлено на «укрепление безопасности королевства и региона Персидского залива», для защиты от «угроз» со стороны Ирана. В администрации американского президента отметили, что заключение контрактов показывает приверженность США ​партнерству с Саудовской Аравией.

