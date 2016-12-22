Лев Леваев купил 50% добывающей изумруды компании в Замбии

Миллиардер ​Лев Леваев купил половину компании, которая занимается добычей изумрудов в Замбии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Комбадаеду Капванга — управляющего директора намибийского актива бизнесмена.

Шахта Grizzly расположена в провинции Коппербелт, которая граничит с Демократической Республикой Конго. В компании Africa Israel Investments Ltd., крупнейшим акционером которой является бизнесмен, не ответили на просьбу издания прокомментировать эти данные. Представитель LLD Diamonds, которой также руководит миллиардер, проигнорировал просьбу дать комментарии по поводу нового бизнеса Леваева.

Капванга сказал, что для покупки половины Grizzly миллиардер привлек свой актив в Израиле, который занимается добычей бриллиантов. Он не уточнил подробностей, какова сумма сделки.

По данным замбийского реестра раскрытия информации, 85% Grizzly ранее владел замбийский бизнесмен Абдулайе Ндиайе.

По данным Министерства финансов Замбии, страна в 2016 году добыла 74,7 т изумруда и берилла, менее ценного сорта камня. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 42%.

По версии Forbes, Леваев, известный как «король бриллиантов», занимает 1678-е место во всемирном списке миллиардеров. Среди богатейших израильтян он занимает 14-е место. По состоянию на март 2017 года его состояние составляет $1,2 млрд. Он также имеет контрольный пакет в Africa Israel Investments — строительной компании, акции которой обращаются на Тель-Авивской фондовой бирже. В России Леваеву принадлежит девелоперская компания AFI Development. ​Сын Леваева Томас в 2015 году попал в аварию в Москве. Его Ferrari на высокой скорости врезался в автомобили на Крымском мосту.