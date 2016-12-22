Саудовская Аравия закрыла офис телеканала Al-Jazeera

Министерство культуры и информации Саудовской Аравии закрыло офис катарского телеканала Al-Jazeera в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Этот шаг был принят после того, как телеканал Al-Jazeera​ содействовал планам террористических группировок, поддерживал совершивших переворот в Йемене ополченцев-хуситов, пытался повлиять на суверенитет Саудовской Аравии и его внутренние ряды, провоцируя их на выход из состава государства», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о том, что власти королевства отозвали лицензию у Al-Jazeera и стали закрывать офисы телеканала на территории Саудовской Аравии, сообщал саудовский портал Ajel со ссылкой на источники. Также власти призвали сотрудников телеканала уволиться. Владельцем телеканала Al-Jazeera является компания Al Jazeera Media Network. Штаб-квартира организации находится в столице Катара Дохе. В совет директоров компании входит шейх Хамад бин Тамер бин Мухаммед Аль Тани, член правящей династии Катара.

Ранее ряд арабских стран совместно с Мальдивами разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. Дипотношения были разорваны из-за того, что Катар поддерживал запрещенные на территории России организации «Исламское государство» и «Братья-мусульмане».