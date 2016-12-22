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МИД отверг обвинения о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
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МИД отверг обвинения о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО
Политика, 20:50
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МИД отверг обвинения о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО

Публикация Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, что Россия якобы ранее вмешивалась во внутренние дела Македонии, является «голословным обвинением». Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Так в ведомстве прокомментировали публикацию OCCRP, в которой утверждалось, что Россия с 2008 года распространяла пропаганду и пыталась внести разлад в Македонии, чтобы не дать стране вступить в НАТО.

В Министерстве иностранных дел заявили, что это «очередная неуклюжая попытка переложить ответственность за развязывание глубокого кризиса македонского государства». В МИДе считают, что OCCRP спонсируют «государственные структуры США и фонд Джорджа Сороса» (международная благотворительная организация «Открытое общество»).

«Те, кто открыто принимал непосредственное участие в режиссировании событий на македонской внутриполитической сцене, пытаются в чем-то обвинить Россию, которая изначально последовательно выступала против навязывания Скопье извне деструктивных схем», — отмечается в сообщении ведомства.

Журналисты из международного консорциума OCCRP совместно с македонским телеканалом NOVA TV и сербским изданием KRIK заявляли, что распространением пропаганды занимались российские шпионы. Журналисты привели выдержку из доклада, который был подготовлен для директора Управления по безопасности и контрразведки (UBK) Владимира Атанасовски. В нем говорится, что Македония подвергается «сильной подрывной пропаганде и разведывательной деятельности» в течение последних девяти лет. В докладе говорится, что она проводилась «через посольство России». В 2008 году Македония пыталась вступить в НАТО, и начало «российской операции» совпало с этой попыткой.

По данным агентства, действия осуществляли три агента Службы внешней разведки из посольства в Скопье и четыре агента Главного разведывательного управления (ГРУ), говорится в документах. При этом в двух македонских городах — Битоле и Охриде — были открыты почетные консульства, которые были «разведывательными базами».

Журналисты утверждают, ​что Россия пыталась завербовать бывших и нынешних сотрудников МВД Македонии, а также военных, чтобы «критическая масса обученных людей в определенный политический момент была использована для исполнения российских интересов.

Спецслужбы России также пытались повлиять на македонские СМИ, предлагая им денежное вознаграждение, в том числе поддерживали издания, нацеленные на албанское меньшинство, чтобы продвигать российскую политику в стране, отмечают журналисты OCCRP. Сотрудники российского МИДа не ответили на письменные вопросы журналистов.
Теги: Россия , НАТО , МИД , Македония
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