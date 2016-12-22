В московском метро с дверей убрали надписи «вход» и «выход»

В московском метро с дверей убрали таблички «вход» и «выход». Об этом РБК заявил начальник пресс-службы Московского метрополитена Антон Рубас.
«Да, это правда», — сообщил он.
В метро был введен «новый стандарт информации», заявил ТАСС первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Вместо надписей на дверях разместят таблички с информацией о названии станции и имеющимися на ней пересадками.
Урбанист Святослав Мурунов считает, что отсутствие надписей «вход-выход» приведет к заторам на входе в метро. «Непонятна причина, почему это делается. «Вход» и «выход» для многих приезжих является маркером», — пояснил РБК Мурунов. По его словам, в городе должно быть больше навигационных надписей, «подсказывающих и помогающих ориентироваться в пространстве».