МЧС предупредило о ночной грозе в Москве

В Москве пройдет сильный дождь и гроза со шквалистым ветром с порывами 13–18 м/с. Соответствующее экстренное предупреждение опубликовано на сайте управления МЧС по столице.



Как отмечается в сообщении, неблагоприятные погодные условия ожидаются с 23:00 мск в понедельник, 5 июня, до 07:00 мск вторника, 6 июня. В МЧС предупредили, что ветер может повредить линии электропередачи, повалить деревья и большие рекламные щиты, которые могут упасть на машины и людей.

МЧС призвало жителей столицы во время дождя не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом, а в условиях непогоды держаться подальше от рекламных щитов и шатких строений.

По данным Росгидрометцентра, в ночь с 5 на 6 июня синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла с сильным дождем и грозами. Днем во вторник, 6 июня, станет теплее — от 18 до 20 градусов выше ноля. В столице пройдет небольшой дождь.