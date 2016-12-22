В Адыгее пропал пилот после жесткой посадки вертолета

В Адыгее ищут пилота, который совершил жесткую посадку вертолета. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник.

По данным источника, пилот, предположительно, скрылся с места посадки. «Когда на место посадки вертолета прибыли оперативные службы, пилота на месте не оказалось. Скорее всего, после приземления он сбежал, так как, по предварительным данным, полет не был санкционирован», — заявил собеседник агентства. По его словам, вертолет загорелся уже после приземления. По предварительным данным, это вертолет Ми-2.

По данным ГТРК «Адыгея», «пилот жив, но скрылся».

Вертолет совершил жесткую посадку и загорелся 5 июня в станице Сергиевской Гиагинского района Республики Адыгея. Об этом сообщал Южный региональный центр МЧС. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Вертолет не причинил разрушений на земле. Информация о произошедшем поступила в МЧС в 15:30 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщал ТАСС со ссылкой на очевидца, вертолет загорелся еще в воздухе и полностью сгорел после посадки. «В вертолете был один пилот, он вовремя на земле покинул горящее воздушное судно. Вертолет полностью сгорел», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что вертолет производил подкормку удобрениями посевов кукурузы.