Египет закроет воздушное пространство для катарских самолетов

Египет запретит авиакомпаниям из Катара осуществлять полеты в свою страну и пролетать ее транзитом. Об этом сообщили в египетском Министерстве гражданской авиации, сообщает Reuters.



«Министерство решило прекратить воздушное сообщение между Египтом и Катаром и закрыть египетское воздушное пространства для катарских самолетов, которые захотят пролететь через Египет или приземлиться на его территории», — сообщили в министерстве.



Запрет вступит в силу во вторник, 6 июня, в 06:00 по местному времени (07:00 мск).

В понедельник, 5 июня, семь стран разорвали дипломатические отношения с Катаром. Среди них — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Ливия и Мальдивы. По мнению данных государств, Катар дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Именно это стало поводом для разрыва дипотношений. Также катарские власти обвинили в поддержке экстремистских движений, в том числе организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара «огорчена» разрывом дипломатических отношений с Катаром. Он сказал, что необходимо вести диалог «в любых обстоятельствах и преодолевать существующие проблемы мирным путем».

В свою очередь, в Кремле заявили, что Москва не будет вмешиваться во внутреннюю политику стран Персидского залива. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия «дорожит отношениями с Персидским регионом в целом и по отдельности со странами «заливными», как говорят арабисты». Он отметил, что Кремль заинтересован в том, чтобы в этом регионе была «стабильная и мирная атмосфера».