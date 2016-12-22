Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ

Комитет Госдумы по финансовому рынку подержал кандидатуру действующего руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной и порекомендовал переназначить ее на эту же должность на новый срок, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Анатолия Аксакова.

Срок ее полномочий во главе Центробанка (ЦБ) истекает в конце июня 2017 года.

Кандидатуру Набиуллиной в марте этого года попросил Госдуму поддержать президент России Владимир Путин. По его словам, «совершенно очевидным» является то, что Центробанк под руководством Набиуллиной «сделал очень многое для стабилизации ситуации в экономике» и для стабильного развития банковского сектора.

Эльвира Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года. До этого момента она занимала пост помощника президента России и министра экономического развития. Срок полномочий председателя Банка России составляет пять лет.

Вопрос о назначении Набиуллиной будет рассмотрен Госдумой на пленарном заседании 9 июня. В этот же день будет рассмотрен годовой отчет о деятельности Центробанка за 2016 год.

Центробанк подотчетен Госдуме: нижняя палата российского парламента принимает годовой отчет регулятора, а также назначает и освобождает от должности председателя Центробанка по представлению президента Российской Федерации. Кроме того, Госдума назначает и членов совета директоров ЦБ. Кандидатуры членов совета директоров представляет Госдуме председатель ЦБ, также по согласованию с президентом.