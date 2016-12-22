Число жертв урагана в Подмосковье возросло до шести человек
Общество, 16:30
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Число жертв урагана в Подмосковье возросло до шести человек
В Московской области скончался ребенок, пострадавший во время урагана в столичном регионе 29 мая. Общее число жертв в регионе возросло до шести человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регионального Минздрава.
По данным министерства, ребенок скончался в воскресенье, 4 июня, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Ребенок в крайне тяжелом состоянии был переведен туда 2 июня.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 30 мая заявлял, что в Московской области в результате урагана погибли пять человек, среди них был один ребенок, а госпитализированы были 34 человека.