Перевозчик объяснил отключение билетных автоматов на Ярославском вокзале

На пригородных станциях Ярославского направления Московской железной дороги билетные автоматы не работают из-за их модернизации. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Ранее пассажиры, регулярно пользующиеся ярославским направлением, рассказали РБК, что на Ярославском вокзале не работают почти все автоматы по продаже билетов, из-за чего в кассах большие очереди. Очевидцы видели опечатанные автоматы и на других станциях ярославского направления. Одним из пассажиров оказался корреспондент РБК Юрий Завьялов. «На объявлениях указано, что автоматы находятся на «сервисном обслуживании». Сотрудники станций говорят, что, по слухам, какие-то претензии возникли у налоговых органов к работе автоматов», — сообщил Завьялов.

В Центральной ППК объяснили, что проводят модернизацию контрольно-кассовой техники и билетных автоматов в связи с вступлением в силу Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». «Закон обязывает перейти на новый порядок применения контрольно-кассовой техники до 1 июля», — заявил РБК представитель ЦППК. Он подчеркнул, что слухи о налоговых претензиях не соответствуют действительности. Новое программное обеспечение устанавливается на билетных аппаратах на 163 станциях, добавил представитель.

Учредителями Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) выступили изначально РЖД (50% минус две акции), город Москва (25% плюс одна акция) и Московская область — 25% плюс одна акция). В 2012 году РЖД продали часть своего пакета — 25% минус три акции Московской пассажирской компании (МПК). До этого МПК свой пакет акций продало правительство Москвы. По состоянию на 31 декабря 2015 года (.pdf) РЖД в ЦППК принадлежало 25% плюс одна акция, МПК — 50% минус две акции, Министерству имущественных отношений Московской области — 25% плюс одна акция.