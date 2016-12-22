Милонов попросил Генпрокуратуру проверить спектакль Яна Фабра

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести законность демонстрации спектакля бельгийского художника и режиссера Яна Фабра «Гора Олимп». Об этом сам Милонов рассказал «РИА Новости».

В частности, депутат попросил проверить действия Эрмитажного театра и Молодежного образовательного центра в Санкт-Петербурге, которые допустили демонстрацию спектакля.

Пр мнению Милонова, спектакль «Гора Олимп» пропагандирует сексуальную распущенность и негативно влияет на широкого зрителя. Он отметил, что «такому позору» не место в Санкт-Петербурге. «Таким искусством могут наслаждаться только законченные извращенцы или нездоровые люди. Мы обязаны четко заявить свою позицию по этому вопросу», — сказал Милонов.

Он отметил, что обращение в прокуратуру было вызвано многочисленными обращениями горожан и представителей сферы искусства.

В пресс-службе Эрмитажа агентству сообщили, что не показывали спектакль Яна Фабра. «У нас этого спектакля не было. Мероприятие не проходило», — заявили в Эрмитаже. Там также добавили, что в музее проходили лишь мероприятия, которые были приурочены к выставке Яна Фабра, и спектакля среди них «не было».

В конце октября 2016 года в Эрмитаже началась выставка «Ян Фабр. Рыцарь отчаяния — воин красоты». В экспозиции были представлены чучела животных. Некоторые посетители, шокированные рядом экспонатов, в частности чучелом собаки на крюках, обратились к руководству музея с просьбой убрать их из экспозиции. Депутат Госдумы Виталий Милонов также высказывал свое недовольство выставкой. Он назвал ее «самодурством, полным идиотизмом, пошлятиной и мерзостью».

В Минкультуры заявили, что Эрмитаж самостоятельно определяет приоритеты выставочной деятельности.

Радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на нескольких сотрудников Эрмитажа сообщала, что выставка Фабра станет объектом прокурорской проверки.