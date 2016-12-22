В Москве в реку упал автомобиль Jaguar

В Москве в районе Дорогомилово автомобиль марки Jaguar упал в Москву-реку с набережной Тараса Шевченко. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления МЧС по Москве.

«Автомобиль упал на мелководье с набережной Тараса Шевченко. Пострадавших при аварии нет», — сообщили в пресс-службе. Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что автомобиль Jaguar упал в реку после ДТП. Водитель автомобиля остался жив. Мужчину извлекли из воды и доставили на берег катером Мосводостока. Там его осмотрели медики.

По данным источника агентства «РИА Новости», автомобиль лежит на дне Москвы-реки на крыше.