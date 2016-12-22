В Москве в реку упал автомобиль Jaguar
Общество, 15:56
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В Москве в реку упал автомобиль Jaguar
В Москве в районе Дорогомилово автомобиль марки Jaguar упал в Москву-реку с набережной Тараса Шевченко. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления МЧС по Москве.
«Автомобиль упал на мелководье с набережной Тараса Шевченко. Пострадавших при аварии нет», — сообщили в пресс-службе. Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что автомобиль Jaguar упал в реку после ДТП. Водитель автомобиля остался жив. Мужчину извлекли из воды и доставили на берег катером Мосводостока. Там его осмотрели медики.
По данным источника агентства «РИА Новости», автомобиль лежит на дне Москвы-реки на крыше.В центре Москвы 20 мая в результате ДТП автомобиль упал в реку Яузу. По словам собеседника агентства, авария произошла в районе дома № 13 на набережной академика Туполева. В ДТП попали автомобили KIA и Toyota. В результате столкновения автомобиль KIA упал в Яузу. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей.