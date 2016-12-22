Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,93 56,44 EUR Нал. 64,11 63,51 USD Бирж. 56,67 +0,01 EUR Бирж. 63,72 -0,19 USD ЦБ. 56,62 -0,07 EUR ЦБ. 63,81 +0,20 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1880,87 -0,05% РТС 1045,53 -0,05% Brent 49,39 -1,12% DJIA 21217,62 +0,05% Nasdaq 6304,33 -0,02% FTSE 7532,87 -0,20%
Медведев расширил сеть льготных маршрутов с Дальнего Востока
Лента новостей
Стрелявшего по детям в Оренбурге мужчину приговорили к году колонии 16:41, Общество Под реновацию попадут более 2,5 тыс. объектов малого бизнеса 16:39, Экономика «Тосно» подписал контракт с нападающим «Спартака» 16:38, Спорт Милонов попросил Генпрокуратуру проверить спектакль Яна Фабра 16:35, Общество Глава АвтоВАЗа анонсировал производство летающих автомобилей 16:32, Бизнес Число жертв урагана в Подмосковье возросло до шести человек 16:30, Общество В РПЦ прокомментировали романы и.о. директора музея Исаакиевского собора 16:12, Общество «Полюс» объявил о планах продать на бирже минимум 7% акций 16:10, Бизнес В Москве в реку упал автомобиль Jaguar 15:56, Общество Усманов выбрал первых победителей конкурса на лучший мем о себе 15:50, Бизнес Определение «больших пользовательских данных» представят к осени 15:49, Технологии и медиа Медведев расширил сеть льготных маршрутов с Дальнего Востока 15:35, Общество Михаил Прохоров сыграет в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение» 15:34, Общество Унесенные реновацией: как снос пятиэтажек повлияет на малый бизнес 15:33, Свое дело Депутаты попросили Володина ускорить принятие закона о реновации 15:31, Политика В Петербурге не согласовали назначенную на 12 июня акцию Навального 15:19, Политика Миллионы за «хулиганство»: сколько приносит коммерческий стрит-арт 15:10, Свое дело В Москве обокрали магазин одежды Black Star 15:09, Общество СМИ узнали об ответе Deutsche Bank на запрос о связях Трампа с Россией 15:03, Политика Apple и Amazon запланировали купить производство микрочипов Toshiba 14:58, Технологии и медиа Угол зрения: почему мир нужен России больше, чем Россия миру 14:52, Мнение Сбой на якутской ЛЭП обесточил газопровод «Сила Сибири» 14:44, Общество Случаи гибели людей в давке на массовых мероприятиях 14:40, Фотогалерея  Европейская киноакадемия присудила премию режиссеру Александру Сокурову 14:32, Общество Власти Москвы показали образцы квартир для жильцов сносимых хрущевок 14:27, Общество Во ФСИН рассказали о переводе под домашний арест впавшего в кому банкира 14:22, Общество Yamaha отозвала в России около 400 мотоциклов 14:19, Общество Глава МИД Турции прокомментировал разрыв отношений семи стран с Катаром 14:15, Политика
Медведев расширил сеть льготных маршрутов с Дальнего Востока
Общество, 15:35
0
Медведев расширил сеть льготных маршрутов с Дальнего Востока

Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил число субсидируемых маршрутов авиарейсов с Дальнего Востока и из Калининграда. Об этом он заявил во время совещания с вице-премьерами, передает «Интерфакс».​

Количество маршрутов на Дальнем Востоке увеличится с 67 до 73. Теперь субсидированные рейсы появятся между Хабаровском, Благовещенском, они также свяжут Якутск с Красноярском, Нерюнгри с Новосибирском и Симферополем, а также Анадырь и Хабаровск.​

Льготные рейсы появятся между Калининградом и Сочи, Екатеринбургом, Мурманском, Архангельском и Калугой.

«Число субсидируемых маршрутов между Калининградской областью и другими российскими регионами увеличивается до семи. Надеюсь, это действительно будет способствовать лучшей транспортной мобильности наших граждан», — сказал Медведев.

Он пояснил, что субсидированные билеты в Калининградскую область и в другие регионы может купить любой человек. В Крым и на Дальний Восток смогут приобрести субсидированные билеты только некоторые категории граждан. ​

С Дальнего Востока в европейскую часть страны билеты по льготному тарифу могут купить граждане до 23 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, а также инвалиды с детства II или III группы, а также пенсионеры.

Теги: авиаперевозки , Дальний Восток , субсидии , Калининград
Главное
Кремль объяснил значение фразы Путина о Трампе «мужик перебирает» Политика
Материалы по теме
Рейс Red Wings в Крым задержали на 10 часов из-за неисправности тормозов Общество
Минтранс повысит компенсации пассажирам за задержки рейсов Политика
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила чартерные рейсы Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку