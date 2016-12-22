Медведев расширил сеть льготных маршрутов с Дальнего Востока

Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил число субсидируемых маршрутов авиарейсов с Дальнего Востока и из Калининграда. Об этом он заявил во время совещания с вице-премьерами, передает «Интерфакс».​

Количество маршрутов на Дальнем Востоке увеличится с 67 до 73. Теперь субсидированные рейсы появятся между Хабаровском, Благовещенском, они также свяжут Якутск с Красноярском, Нерюнгри с Новосибирском и Симферополем, а также Анадырь и Хабаровск.​

Льготные рейсы появятся между Калининградом и Сочи, Екатеринбургом, Мурманском, Архангельском и Калугой.

«Число субсидируемых маршрутов между Калининградской областью и другими российскими регионами увеличивается до семи. Надеюсь, это действительно будет способствовать лучшей транспортной мобильности наших граждан», — сказал Медведев.

Он пояснил, что субсидированные билеты в Калининградскую область и в другие регионы может купить любой человек. В Крым и на Дальний Восток смогут приобрести субсидированные билеты только некоторые категории граждан. ​

С Дальнего Востока в европейскую часть страны билеты по льготному тарифу могут купить граждане до 23 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, а также инвалиды с детства II или III группы, а также пенсионеры.