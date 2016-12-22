Усманов выбрал первых победителей конкурса на лучший мем о себе

Миллиардер Алишер Усманов выбрал первых победителей конкурса на лучший мем о cебе, посвященный его спору с оппозиционером Алексеем Навальным. Одним из победителей оказался известный блогер Zhgun

Алишер Усманов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Миллиардер Алишер Усманов определил первых победителей конкурса на самый смешной мем о нем и его споре с Алексеем Навальным, об этом бизнесмен сообщил на своей странице во «ВКонтакте».



Усманов рассказал, что ему было непросто выбрать одного победителя, поэтому принял решение наградить смартфонами Apple сразу несколько человек. «В ближайшее время мои помощники свяжутся с авторами. Спасибо за то, что проявили свой талант и подарили хорошее настроение», — написал он.



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Усманов также рассказал, что его конкурс вызвал «самый живой отклик». «На данный момент вы отправили уже больше 10 тыс. произведений, и это число постоянно растет. Отрадно, что у нас в стране такое количество творческих людей — вы присылаете картинки, картины, граффити, стикеры, видеоролики, стихи, рисунки и даже создаете игры!» — рассказал он, отметив, что выбрать лучшую работу ему было непросто.

«Мои помощники из команды поддержки конкурса объявили дополнительное народное голосование. Но легче не стало — смешных и интересных произведений все равно предостаточно. Поэтому на этой неделе я не смог выбрать победителя. Вернее не смог выбрать одного победителя. Я решил наградить айфонами сразу троих участников, их работы прикреплены к этой записи. Также айфон получает победитель народного голосования», — объяснил бизнесмен, добавив, что состязание продолжается и его команда продолжает принимать новые работы в сообществе «ВКонтакте».

На одном из рисунков оказалась подпись известного блогера Егора Жгуна. О победе на конкурсе он узнал в 15:00 в понедельник, рассказал РБК сам карикатурист. «Телефон я пока не получил — представители Усманова со мной не связывались. Пусть выйдут [на связь] — там уже разберемся, что делать с iPhone. Сам фильм Навального я смотрел: неплохой фильм, понравился. Развивать сюжет по этой теме пока не планировал», — рассказал Жгун.

По словам художника, он лично не подавал заявку ни на конкурс рисунков, ни на конкурс стикеров. «Цифру 2 на плакате, видимо, и вовсе дорисовали те, кто за меня подали рисунок», — добавил Жгун. В изначальном рисунке не было чисел, утверждает художник.



О том, что Алишер Усманов объявил конкурс на самую лучшую пародию на него и его спор с оппозиционером Алексеем Навальным, с которым они ведут дискуссию через интернет, стало известно в конце мая. Об этом сам бизнесмен написал на своей странице в соцсети. Свою инициативу миллиардер объяснил тем, что был «очень польщен» тем, что его видеообращения привлекли «большое внимание».



«Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видеороликов и мемов», — написал Усманов и пообещал раз в неделю награждать победителя iPhone 7Plus, футболкой с мемом и своим автографом.



Тогда бизнесмен также отметил, что готов премировать автора смешных мемов о нем в Telegram «Лайк шер Алишер».

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Алишер Усманов стал героем популярных мемов, после того как записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, которого обвинял во лжи и клевете на него в фильме ФБК «Он вам не Димон».



Этот фильм представляет собой расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором говорится, что Усманов был осужден в Узбекистане, а также что «в качестве взятки» бизнесмен передал фонду поддержки социально значимых государственных проектов «Соцгоспроект», связанному с одноклассником премьер-министра Дмитрия Медведева Ильей Елисеевым, участок земли и дом. Оба утверждения Усманов опровергал и требовал от Навального извиниться перед ним.



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До этого, в апреле, Усманов подал иск к Навальному, в котором требовал опровергнуть все заявления оппозиционера о нем.



31 мая суд удовлетворил иск бизнесмена, однако фильм ФБК так и не был удален из Сети, опровержений от Навального также не последовало. Адвокаты оппозиционера пояснили, что по закону он имеет право не удалять публикацию, если его защита намерена обжаловать приговор.