В Москве обокрали магазин одежды Black Star

В Москве в торговом центре «Охотный Ряд» 4 июня обокрали магазин Black Star, владельцем которого является певец Тимати (Тимур Юнусов). Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«Неизвестный украл деньги из сейфа магазина Black Star. Ущерб оценивается в несколько десятков тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили факт кражи в магазине Black Star. «4 июня в полицию обратился продавец магазина по адресу: Манежная площадь, дом 1. Он сообщил, что неизвестный совершил кражу денег из сейфа организации. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба», — сказали в пресс-службе.