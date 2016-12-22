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Apple и Amazon запланировали купить производство микрочипов Toshiba
Технологии и медиа, 14:58
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Apple и Amazon запланировали купить производство микрочипов Toshiba

Компании Apple и Amazon планируют купить производство полупроводниковых микрочипов Toshiba. Об этом в интервью газете Nikkei заявил генеральный директор тайванской компании по производству электроники Foxconn Терри Гоу. По данным источников газеты, покупкой микрочипов Toshiba интересуются пять компаний. Больше всех за покупку производства предлагает Foxconn — около 2 трлн иен ($18,2 млрд).

«Apple и Amazon предлагают деньги сообща, но я не могу комментировать, сколько именно предлагает каждая компания», — заявил Гоу. Его комментарий стал первым официальным подтверждением того, что две компании участвуют в торгах. В Apple и Amazon отказались от комментариев.

Apple и Amazon являются основными клиентами компании Foxconn. Более половины доходов Foxconn получает от поставки компонентов и сборки гаджетов для Apple. В то же время Foxconn производит для Amazon электронные книги Kindle и «умные» колонки Echo.

В январе 2017 года Toshiba утвердила планы по выделению производства микрочипов в отдельную компанию и начала поиски сторонних инвестиций. Таким образом, Toshiba планировала избежать многомиллиардных убытков, после того как вложила средства в атомную энергетику США. По словам источника, Toshiba оценила компанию по производству микрочипов в сумму порядка 1–1,5 трлн иен ($9–13 млрд). Полупроводниковые чипы Toshiba являются компонентом для хранения данных и используются в смартфонах и персональных компьютерах.

Теги: Apple , Amazon , Toshiba , Foxconn
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