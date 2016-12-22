Yamaha отозвала в России около 400 мотоциклов

Российский дилер Yamaha — ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» отозвало в России 394 мотоцикла моделей МТ-09, МТ-09А, MT-09TRA (Tracer), XSR900 (MTN850). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Из России отзовут мотоциклы, произведенные с февраля 2014 года по март 2017 года. VIN-коды бракованных мотоциклов указаны в приложении к сообщению Росстандарта.

Причиной отзыва мотоциклов стала вероятность того, что при производстве стойки крепления руля на ее поверхность не нанесли краску и резьбовой фиксатор на часть шпильки руля. Под действием нагрузок слой краски на нижней поверхности стойки крепления руля может стереться и ослабить затяжку соединения. В свою очередь шпилька стойки руля может отвернуться, что вызовет потерю управления мотоциклом.

Компания сообщит владельцам бракованных мотоциклов о необходимости предоставить транспортные средства в дилерский центр для проведения ремонтных работ. На попавших под отзыв мотоциклах бесплатно проведут проверку и заменят стойки крепления руля.