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Россия и Белоруссия договорились согласовывать взаимодействие с НАТО
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Россия и Белоруссия договорились согласовывать взаимодействие с НАТО
Политика, 14:01
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Россия и Белоруссия договорились согласовывать взаимодействие с НАТО

Россия и Белоруссия будут координировать действия при выстраивании отношений с НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает «Интерфакс».

По словам Лаврова, действия НАТО, среди которых «беспрецедентное с момента окончания холодной войны» наращивание военного присутствия в Европе, увеличение масштабов военно-тренировочной активности, а также продолжающееся создание американских систем ПРО и европейского сегмента «дестабилизируют ситуацию на европейском континенте». По мнению Лаврова, все это «напрямую» затрагивает национальные интересы России и Белоруссии. «В этой связи согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствует Белоруссия, приобретают особое значение», — сказал Лавров.

Владимир Макей в свою очередь заявил, что Минск намерен продолжать связи с Москвой, передает RT.

«Мы не собираемся никуда уходить от России. Мы прекрасно понимаем, что наши экономики и наши системы хозяйствования тесно переплетены», — сказал Макей. Он добавил, что страны «никогда» не уйдут от «необходимости» сотрудничать друг с другом».

Теги: Россия , НАТО , Белоруссия
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