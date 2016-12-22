Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,92 56,43 EUR Нал. 64,09 63,49 USD Бирж. 56,62 -0,04 EUR Бирж. 63,68 -0,23 USD ЦБ. 56,62 -0,07 EUR ЦБ. 63,81 +0,20 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1877,49 -0,23% РТС 1044,77 -0,12% Brent 49,60 -0,70% DJIA 21206,29 +0,29% Nasdaq 6305,80 +0,94% FTSE 7527,51 -0,27%
Глава МИД Турции прокомментировал разрыв отношений семи стран с Катаром
Лента новостей
В Москве обокрали магазин одежды Black Star 15:09, Общество СМИ узнали об ответе Deutsche Bank на запрос о связях Трампа с Россией 15:03, Политика Apple и Amazon запланировали купить производство микрочипов Toshiba 14:58, Технологии и медиа Угол зрения: почему мир нужен России больше, чем Россия миру 14:52, Мнение Сбой на якутской ЛЭП обесточил газопровод «Сила Сибири» 14:44, Общество Случаи гибели людей в давке на массовых мероприятиях 14:40, Фотогалерея  Европейская киноакадемия присудила премию режиссеру Александру Сокурову 14:32, Общество Власти Москвы показали образцы квартир для жильцов сносимых хрущевок 14:27, Общество Во ФСИН рассказали о переводе под домашний арест впавшего в кому банкира 14:22, Общество Yamaha отозвала в России около 400 мотоциклов 14:19, Общество Глава МИД Турции прокомментировал разрыв отношений семи стран с Катаром 14:15, Политика Кремль объяснил значение фразы Путина о Трампе «мужик перебирает» 14:07, Политика  Россия и Белоруссия договорились согласовывать взаимодействие с НАТО 14:01, Политика 10 доступных новостроек с нетиповой архитектурой 13:59, Недвижимость Лавров прокомментировал разрыв дипотношений арабских стран с Катаром 13:54, Политика На Украине из горящего поезда эвакуировали 130 пассажиров 13:51, Общество Дмитрий Аленичев возобновил тренерскую карьеру 13:38, Спорт Саратовских врачей обязали сообщать в полицию о беременных школьницах 13:32, Общество Минфин увеличит закупки валюты в пять раз 13:29, Экономика Кремль отказался вмешиваться в дела «заливных» стран 13:29, Политика Суд отказался рассматривать дело «Медиазоны» по жалобе Роскомнадзора 13:22, Общество Полиция задержала разыскиваемого в Чечне чемпиона мира по ММА 13:22, Общество Литва начала строительство забора на границе с Россией 13:21, Политика СМИ сообщили о назначении Слуцкого тренером английского клуба 13:19, Спорт Около сотни человек удалили с ЕГЭ за нарушения 13:11, Общество Курс альтернативы биткоина с начала года вырос почти на 3000% 12:59, Финансы
Глава МИД Турции прокомментировал разрыв отношений семи стран с Катаром
Политика, 14:15
0
Глава МИД Турции прокомментировал разрыв отношений семи стран с Катаром

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение семи стран разорвать дипломатические отношения в Катаром. Слова министра цитирует издание CNN Turk.

Свой комментарий к сложившейся политической ситуации Чавушоглу дал после встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. Чавушоглу заявил, что Анкара «огорчена» решением, которое приняли власти Йемена, Ливии, Бахрейна, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Мальдив. «Мы должны продолжить диалог в любых обстоятельствах и преодолевать существующие проблемы мирным путем. Мы огорчены сложившейся ситуацией. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку, чтобы нормализовать ситуацию», — заявил Чавушоглу.

О разрыве дипломатических отношений семи стран с Катаром было объявлено 5 июня. Первыми о своем решении объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Позднее к ним присоединились Ливия и Мальдивы.

Свое решение власти этих стран объяснили действиями Катара по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В частности, катарское руководство обвинили в поддержке экстремистских движений, таких как запрещенная в России организация «Исламское государство».

Решение семи стран ранее уже прокомментировал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он заявил, что разрыв отношений с Катаром не окажет существенного влияния на борьбу с терроризмом на глобальном уровне. В то же время он призвал участников дипломатического кризиса сесть за стол переговоров.

​В Кремле заявили, что российские власти не намерены вмешиваться во внутреннюю политику стран Персидского залива. Эту позицию России подтвердил и глава МИДа Сергей Лавров.

Теги: Турция , Катар
Главное
Кремль объяснил значение фразы Путина о Трампе «мужик перебирает» Политика
Материалы по теме
Лавров прокомментировал разрыв дипотношений арабских стран с Катаром Политика
Мальдивы стали седьмой разорвавшей дипотношения с Катаром страной Общество
Шесть арабских стран и Мальдивы объявили о разрыве дипотношений с Катаром Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку