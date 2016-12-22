Глава МИД Турции прокомментировал разрыв отношений семи стран с Катаром

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение семи стран разорвать дипломатические отношения в Катаром. Слова министра цитирует издание CNN Turk.

Свой комментарий к сложившейся политической ситуации Чавушоглу дал после встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. Чавушоглу заявил, что Анкара «огорчена» решением, которое приняли власти Йемена, Ливии, Бахрейна, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Мальдив. «Мы должны продолжить диалог в любых обстоятельствах и преодолевать существующие проблемы мирным путем. Мы огорчены сложившейся ситуацией. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку, чтобы нормализовать ситуацию», — заявил Чавушоглу.

О разрыве дипломатических отношений семи стран с Катаром было объявлено 5 июня. Первыми о своем решении объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Позднее к ним присоединились Ливия и Мальдивы.

Свое решение власти этих стран объяснили действиями Катара по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В частности, катарское руководство обвинили в поддержке экстремистских движений, таких как запрещенная в России организация «Исламское государство».

Решение семи стран ранее уже прокомментировал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он заявил, что разрыв отношений с Катаром не окажет существенного влияния на борьбу с терроризмом на глобальном уровне. В то же время он призвал участников дипломатического кризиса сесть за стол переговоров.

​В Кремле заявили, что российские власти не намерены вмешиваться во внутреннюю политику стран Персидского залива. Эту позицию России подтвердил и глава МИДа Сергей Лавров.