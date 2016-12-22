Лавров прокомментировал разрыв дипотношений арабских стран с Катаром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрыв дипломатических отношений шести арабских стран и Мальдивской республики с Катаром является их внутренним делом. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Пресс-конференцию транслировал телеканал «Россия 24».

«Это их дело. Это двусторонние отношения этих государств. Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают, что за любым событием в мире стоим мы, заверяю, что это не так», — сказал Лавров.

По его словам, Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми государствами в регионе Ближнего Востока. «Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать добрые отношений со всеми, тем более в регионе, где главным является концентрация усилий для борьбы с общей для всех угрозой международного терроризма» — отметил Лавров.

Шесть арабских стран — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия — объявили о разрыве дипотношений с Катаром 5 июня 2017 года.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ обвинили Катар в поддержке террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» и дестабилизации ситуации внутри арабских государств.

По данным телеканала Al Arabia, Йемен обвинил Катар в поддержке радикальных группировок на территории страны.

Глава МИД Ливии Мохаммед Аль Дэри в интервью с телеканалом Sky News Arabia сообщил, что Ливия разорвала дипотношения с Катаром в знак солидарности с Бахрейном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом. Кроме того, он заявил, что Катар с 2012 года «является основным источником снабжения оружием ливийского отделения запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане» и других исламистских вооруженных группировок и представляет собой угрозу для национальной безопасности арабского мира».

Также к группе стран, прекративших сотрудничество с Катаром, присоединились Мальдивы, сообщал Al Arabiуa.