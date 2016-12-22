На Украине из горящего поезда эвакуировали 130 пассажиров

В Винницкой области в поезде Могилев — Подольский — Жмеринка, в котором находились 130 пассажиров, произошел пожар. Пассажиры были эвакуированы, никто из них не пострадал, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Инцидент произошел в районе станции Мытки в Барском районе. После того как в экстренные службы поступил звонок о пожаре, на место были высланы подразделения пожарных и пожарный поезд.

​«По прибытии первого подразделения было установлено, что горит кабина механика в дизельном локомотиве. Поезд состоял из трех вагонов. В поезде находились 130 пассажиров, которые на момент прибытия подразделения были эвакуированы из поезда. Угрозы жизни пассажиров нет», — говорится в сообщении.

Накануне, 4 июня, в немецком Кельне с рельсов сошел скоростной междугородний поезд, в котором находился один машинист. В инциденте никто не пострадал.