Саратовских врачей обязали сообщать в полицию о беременных школьницах

Минздрав Саратовской области обязал местных врачей сообщать в правоохранительные органы о случаях беременности несовершеннолетних и ее прерывании. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

Из сообщения следует, что медики должны информировать органы внутренних дел о «поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий». В частности, речь идет о девушках, не достигших шестнадцатилетнего возраста, в отношении которых были совершены «действия сексуального характера». Ведомство считает, что в таких случаях имеют место факты «преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних». По данным случаям правоохранители будут принимать решение о возбуждении уголовного дела по ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

В Минздраве отметили, что данная инициатива принадлежала следственному управлению по Саратовской области.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в беседе с РБК сообщила, что «невозможно, чтобы министерство здравоохранения области докладывало в полицию» о случаях беременности или лишения девственности несовершеннолетних девочек до 16 лет. «Полиция проверять их [несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего возраста] будет что ли? Это неправильно. Врачу должны доверять родители, которые узнали о таком случае, а что тут должна сделать полиция, я не понимаю», — заявила РБК Плетнева.