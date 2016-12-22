Кремль отказался вмешиваться в дела «заливных» стран

Москва дорожит отношениями со странами Персидского залива и заинтересована в стабильной и мирной атмосфере в регионе. Ситуация вокруг Катара не повлияет на то, как Россия борется с международным терроризмом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не можем вмешиваться во внутренние дела других государств и, в данном случае, государств Персидского залива. Вы знаете, что президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы никогда не вмешиваемся», — сказал Песков. По его словам, Россия «дорожит отношениями с Персидским регионом в целом и по отдельности со странами «заливными», как говорят арабисты». Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва ведет со странами региона торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также «сотрудничество в достаточно сенситивных областях».

«Мы заинтересованы в том, чтобы в Персидском заливе была стабильная и мирная атмосфера», — добавил он. В Москве надеются, что проблемы в регионе будут решаться именно в такой атмосфере, отметил Песков. Ситуация с Катаром никак не повлияет на борьбу России с международным терроризмом, сказал пресс-секретарь Путина.

Шесть арабских стран (Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет), а также Мальдивская Республика объявили в понедельник, 5 июня, о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Страны обвинили страну в поддержке международного терроризма. В Катаре сочли, что такие действия являются попыткой установить протекторат над страной. В МИД страны заявили, что решения о разрыве дипломатических отношений являются необоснованными.