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Около сотни человек удалили с ЕГЭ за нарушения
Общество, 13:11
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Около сотни человек удалили с ЕГЭ за нарушения

Около 100 человек были удалены с обязательных единых госэкзаменов (ЕГЭ) по географии, информатике и базовой математике за нарушения. Об этом на пресс-конференции 5 июня 2017 года рассказал глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

«Это несколько меньше, чем в прошлом году, когда было удалено примерно 130 человек», — отметил Кравцов.

Учащиеся сдавали экзамены по географии и информатике 29 мая. На экзамен по географии записались около 21,5 тыс. человек, на экзамен по информатике — 65,5 тыс. человек. Тогда Кравцов сообщал, что мероприятия прошли «в штатном режиме, никаких сбоев и утечек экзаменационных заданий не было». Министр образования и науки России Ольга Васильева также подтвердила, что первые ЕГЭ прошли без нарушений.

В конец мая прошел ЕГЭ по математике базового уровня. Экзамен сдавали около 561 тыс. человек. «Экзамен прошел в целом организованно, в нормальном рабочем режиме, информации о серьезных нештатных ситуациях в Рособрнадзор не поступало», — сообщал на пресс-конференции в ситуационно-информационном центре (СИЦ) Рособрнадзора глава ведомства Сергей Кравцов.

Основной этап сдачи ЕГЭ стартовал 29 мая и продлится до 1 июля. Сдавать экзамены планируют более 700 тыс. человек. Для них организовано более 5,5 тыс. пунктов проведения экзаменов в России и в 52 странах за рубежом. В проведении ЕГЭ задействованы более 200 тыс. организаторов, ход экзаменов контролируют более 40 тыс. общественных наблюдателей.
Теги: ЕГЭ , нарушения , экзамены
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