Мальдивы стали седьмой разорвавшей дипотношения с Катаром страной

Власти Мальдив объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Мальдивы стали седьмой страной, решившей разорвать отношения с Катаром. Ранее об этом решении заявили Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Свои действия арабские страны объяснили тем, что Катар поддерживает экстремистские движения на Ближнем Востоке, в том числе запрещенную в России организацию «Исламское государство». Кроме того, Доху (столица Катара) обвинили в попытке дестабилизировать политическую ситуацию внутри этих стран.

Страны, разорвавшие отношения с Катаром, заявили о намерении прекратить с ним транспортное сообщение. Так, о прекращении полетов в Катар уже заявила авиакомпания flydubai. Власти ОАЭ дали гражданам Катара 14 дней для того, чтобы покинуть страну. Въезд катарцев в ОАЭ был запрещен.

В МИД Катара заявили, что сожалеют о решении ближневосточных стран. Выдвинутые против Дохи обвинения катарские дипломаты назвали необоснованными.