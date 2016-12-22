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В Мельбурне неизвестный захватил заложницу и открыл огонь по полиции
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В Мельбурне неизвестный захватил заложницу и открыл огонь по полиции
Общество, 12:20
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В Мельбурне неизвестный захватил заложницу и открыл огонь по полиции

В австралийском Мельбурне неизвестный захватил заложницу. Перед зданием, где они находятся, обнаружено тело убитого, сообщает Sky News Australia.

Инцидент произошел в районе Брайтон на юго-востоке города. Местные жители вызвали полицию, сообщив о звуке взрыва. Прибывшие сотрудники обнаружили у входа в здание тело убитого мужчины. В одной из квартир дома забаррикадировался неизвестный, который взял заложницу. «Полиция пытается вести переговоры с человеком в одной из квартир. По имеющейся информации, внутри находится женщина, которой он не позволяет покинуть дом», — цитирует SBS сообщение полиции.

Район вокруг здания был перекрыт полицией. Местные жители сообщили о звуках стрельбы. По словам очевидцев, всего прозвучало около 40 выстрелов. Как сообщает Sky News, правоохранительные органы предприняли попытку штурма здания, в ходе которой мужчина открыл огонь. В результате два офицера полиции были ранены.

Как сообщает в Twitter ABC News Melbourne, полиции удалось ликвидировать преступника. При этом, по данным телеканала, были легко ранены трое сотрудников полиции. Их жизни ничего не угрожает. Заложница также находится в безопасности.

В настоящее время полиция ведет расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и были ли захват заложницы и стрельба терактом. Личность человека, взявшего заложницу, и причины произошедшего пока неизвестны.

Теги: Австралия , заложники , Мельбурн
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