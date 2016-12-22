В столкновении автобуса с грузовиком в Петербурге пострадали 11 человек

В Курортном районе Петербурга столкнулись автобус и грузовик. В результате случившегося пострадали 11 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
По данным ведомства, авария произошла в понедельник, 5 июня, в 8:30 мск на 256-м км Приморского шоссе. Автобус ПАЗ, принадлежащий частной организации, при невыясненных обстоятельствах столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительным данным ГИБДД, 10 человек получили легкие травмы, еще один человек в автобусе «тяжело пострадал».
В конце апреля на проспекте Ленина в Красносельском районе Петербурга столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Как сообщали в региональном управлении ГИБДД, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в ПАЗ. В результате аварии пострадали девять человек.