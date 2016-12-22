Чистая прибыль АФК «Система» по МСФО в первом квартале снизилась на 20%

В первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года чистая прибыль АФК «Система» по МСФО снизилась на 20,8%, до 1,58 млрд руб. Это следует из отчета (.pdf) о финансовых результатах компании.

Квартальная выручка финансово-промышленной группы за год снизилась на 0,6%, до 163,35 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA достиг 44,395 млрд руб., увеличившись на 3,2%. В компании объяснили снижение чистой прибыли «сокращением финансовых доходов и доходов от курсовых разниц МТС, а также увеличением расходов на износ и амортизацию в Segezha Group».

Рентабельность компании по скорректированной OIBDA увеличилась с 26,2% в первом квартале 2016 года до 27,2% в отчетном периоде.

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин заявил, что одним из ключевых достижений в первом квартале стало IPO «Детского мира» объемом 19 млрд руб.

Также Шамолин прокомментировал иск, поданный к корпорации компаниями «Роснефть» и «Башнефть» о возмещении убытков на сумму 170,6 млрд руб. «Действия истцов нанесли серьезный удар по рыночной капитализации АФК «Система». При этом мы уверены, что требования истцов являются незаконными и необоснованными, и будем решительно отстаивать наши интересы всеми законными способами», — заявил Шамолин. Президент компании, кроме того, подчеркнул, что «все корпоративные действия, упомянутые в иске, были направлены на максимизацию стоимости «Башнефти» в преддверии потенциального IPO на международных рынках».

«Роснефть» подала иск на сумму 106,6 млрд руб. к АФК «Система» 2 мая. В «Роснефти» заявили, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами», что привело к убыткам в размере более 100 млрд руб. После информации о подачи иска стоимость акций «Системы» на Московской бирже упала более чем на 30%. Позднее сумма требований к компании увеличилась до 170,6 млрд руб.