Синоптики предупредили о ливне и шквалистом ветре в Москве

Во второй половине дня в понедельник, 5 июня, в Москве ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
По данным ведомства, с 12:00 до 21:00 в Москве ожидаются ливень и сильный ветер с порывами до 15 м/с.
В Росгидромете агентству рассказали, что в течение дня может выпасть до 12 мм осадков. Температура воздуха в Москве не превысит плюс 14–16 градусов, отметили синоптики.
На столичный регион 29 мая обрушился сильный ураган. В некоторых районах скорость ветра достигала 22 м/с. Из-за сильного ветра падали деревья, частично пострадали дома. В столице ветер повалил 14 тыс. деревьев и повредил кровли сотен домов, заявлял мэр Москвы Сергей Собянин