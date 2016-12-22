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«Ямал СПГ» откажется от €300 млн финансирования Китая в пользу кредитов
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«Ямал СПГ» откажется от €300 млн финансирования Китая в пользу кредитов
Бизнес, 11:30
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«Ямал СПГ» откажется от €300 млн финансирования Китая в пользу кредитов

Проект «Ямал СПГ» откажется от части финансирования, предоставляемого китайскими партнерами, благодаря появлению новых европейских партнеров. Об этом рассказал председатель правления газовой компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, передает корреспондент РБК.

Михельсон подтвердил, что первая линия «Ямал СПГ» будет введена в строй в этом году. Долгосрочные контракты по поставке газа вступят в силу уже в первой половине 2018 года. Глава НОВАТЭКа также отметил, что весь объем финансирования проекта уже закрыт, при этом компании удалось привлечь внешнее финансирование в размере $19 млрд. «Наряду с российскими и китайскими банками к проектному финансированию также присоединились японский банк JBIC, европейский — Intesa, французский Coface и итальянский SACE. Немецкий Hermes и шведское агентство EKN выразили желание присоединиться к финансированию», — рассказал он.

Михельсон отметил, что финансирование, предоставленное китайскими партнерами, в «Ямал СПГ» используют в меньшем объеме. «Мы выберем китайские деньги в меньшем объеме, чем предполагалось, за счет появления новых участников проектного финансирования — Hermes и экспортного агентства Швеции», — рассказал он.

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Глава компании «НОВАТЭК» подчеркнул, что причиной для этого является желание привлечь к финансированию проекта максимальное количество стран. Объем финансирования, привлеченного из Китая, сократится за счет привлеченных средств из Швеции и Германии, в размере порядка €300 млн.

«Ямал СПГ» — проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. НОВАТЭК планирует запустить первое предприятие проекта к концу 2017 года. Его мощность должна составить 16,5 млн т в год.

Теги: НОВАТЭК , Китай , «Ямал СПГ»
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