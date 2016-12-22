Подозреваемого в убийстве девяти человек под Тверью арестовали

Мужчина, подозреваемый в убийстве девяти человек в поселке Редкино Тверской области, был арестован. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 3 июня подозреваемый пришел в гости к своему знакомому, где находились жена хозяина и несколько гостей. Во время распития алкогольных напитков между подозреваемым и гостями возникла ссора. Мужчину выгнали с территории участка. Через некоторое время он вернулся, вооружившись карабином «Сайга», и стал требовать извинений. После того как несколько гостей начали двигаться в его сторону, подозреваемый открыл огонь по всем присутствующим.

Как сообщал «Коммерсантъ», ссора произошла из-за того, что подозреваемого обвинили в том, что «он не мужчина», поскольку не служил в армии.

Официальный представитель управления МВД по региону Вадим Левшин сообщал, что при задержании преступник не пытался оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, так как был пьян. Левшин также рассказал, что одной женщине удалось скрыться от стрелявшего — она спряталась под одеяло.

Представитель полиции сообщил, что убийца пытался заставить одну из своих жертв выкопать себе могилу, передавал ТАСС. «Подозреваемый пытался заставить женщину копать могилу себе, она отказалась, после чего он ее убил и спрятал труп в багажник», — сказал Левшин.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. «а» п. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц).