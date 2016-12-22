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СМИ узнали о планах Таиланда обязать туристов приобретать страховки
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СМИ узнали о планах Таиланда обязать туристов приобретать страховки
Общество, 10:36
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СМИ узнали о планах Таиланда обязать туристов приобретать страховки

Министерство туризма и спорта Таиланда предложило обязать всех иностранных туристов иметь медицинское страхование. Приобрести страховку можно будет в автоматах, которые власти предлагают установить в аэропортах и приграничных КПП. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на источники.

Предложение разработано одним из комитетов министерства. Его направят на рассмотрение комиссии по политике в сфере туризма.

Расходы на лечение туристов часто несут сами больницы, говорится в статье, так как у туристов не хватает средств на оплату медицинских услуг.

Собеседники издания подчеркнули, что введение обязательной страховки не стоит рассматривать как преграду иностранным туристам.

В 2016 году министерство уже выступало с подобным предложением. Тогда, пишет издание, чиновники заявляли, что из-за растущего числа туристов у властей недостаточно сотрудников, чтобы следить за безопасностью.
Теги: Таиланд , медицинская страховка , Туризм
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