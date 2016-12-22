СКР начал уголовное дело после убийства шахтера в Кемеровской области

В Кемеровской области в городе Белово шахтер с ножом напал на своих коллег во время поездки в служебном автобусе. Четыре человека пострадали, один из шахтеров скончался, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета (СКР).

Инцидент произошел накануне вечером, 4 июня. Мужчина возвращался со своими коллегами с работы, одновременно распивая с ними алкоголь. «Рабочие предъявили подозреваемому претензии из-за того, что он проживает в отдаленном районе и водителю автобуса приходится делать большой крюк, завозя его первым к месту жительства», — говорится в сообщении следователей.

После ссоры 42-летний мужчина решил отомстить обидчикам и достал нож. Один из шахтеров попытался его остановить, однако коллега ударил его ножом в грудь. Когда в драку вмешались остальные участники ссоры, мужчина также начал бить их ножом. После остановки автобуса мужчина попытался скрыться, однако вскоре был задержан.

Мужчина, получивший ранение в грудь, скончался до приезда скорой, остальные участники конфликта были госпитализированы. Против нападавшего завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Накануне, 4 июня, в Тверской области после бытового конфликта мужчина застрелил девятерых человек. Убийство 42-летний москвич совершил в состоянии алкогольного опьянения.