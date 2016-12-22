МИД Катара заявил о сожалении в связи с разрывом отношений

Министерство иностранных дел Катара заявило, что страна сожалеет о решении ближневосточных стран разорвать дипломатические отношения. В МИДе подчеркнули, что будут препятствовать любым попыткам повлиять на общество и экономику Катара. Решение о разрыве отношений не скажется на повседневной жизни граждан, заявили в МИД Катара.
Решения разорвать дипотношения в Дохе необоснованны, заявили в министерстве. Катар уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их внутренние дела, страна выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Причины, по которым страны региона объявили о разрыве отношений, являются сфабрикованными, подчеркнули в МИД Катара. Государства пытаются установить протекторат над Дохой, что само по себе является посягательством на суверенитет, говорится в сообщении ведомства.
Четыре государства Ближнего Востока объявили о разрыве дипотношений с Катаром утром в понедельник, 5 июня. Бахрейн обвинил Доху во вмешательстве во внутренние дела страны и финансировании террористических группировок. В последнем Катар обвинили и другие три государства, а также командование арабской коалиции в Йемене (коалицию возглавляет Саудовская Аравия).
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что произошедшее на Ближнем Востоке не повлияет на борьбу с терроризмом, и призвал страны урегулировать разногласия путем переговоров.