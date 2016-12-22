«Сибур» намерен выйти на IPO после 2019 года

«Сибур» может выйти на IPO после запуска проекта «Запсиб-2». Об этом заявил председатель совета директоров холдинга Леонид Михельсон, передает корреспондент РБК.
Михельсон подтвердил, что «Сибур» намерен перейти к размещению акций. «Мое видение: по финансовому состоянию и для комфортности инвесторов — это правильно делать после запуска «Запсиба-2», — сказал он. При этом Михельсон отметил, что работы по проекту идут с опережением графика и окончательные пусконаладочные работы на предприятии могут начаться в середине 2019 года.
Кроме того, Михельсон рассказал о готовности компании сотрудничать с Саудовской Аравией. «Может быть, рассмотрим с Саудовской Аравией такой же проект, который сейчас реализует «Сибур» с Reliance в Индии по производству каучука», — сообщил он.
«Запсиб-2» — это проектное название нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим», который строит холдинг «Сибур» в Тюменской области. Его строительство началось в 2014 году.
По данным выпущенного в марте отчета «Сибура», в 2016 году чистая прибыль холдинга составила 113 млрд руб. Это значение в 1,8 раза превысило скорректированную прибыль компании по итогам 2015 года.