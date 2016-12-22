В результате взрыва под Киевом погиб один человек

В результате взрыва в городе Вышгороде неподалеку от Киева погиб один человек, еще один госпитализирован. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Взрыв произошел накануне вечером, 4 июня, на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: проспект Мазепы, дом 5. Причины взрыва пока неизвестны. На месте продолжают работу экстренные службы.
В квартире, где произошел взрыв, находились мужчина и женщина. Мужчина погиб, женщина с ранениями была госпитализирована. В то же время издание «Вести. Украина» сообщает о двух госпитализированных. Эвакуировать жителей дома после взрыва власти не стали.
Ранее, 21 мая, взрыв прогремел в здании «Конгресса украинских националистов» в Киеве. Как стало известно, в офисе организации взорвалась боевая граната.