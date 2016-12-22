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Голикова назвала плюсы повышения пенсионного возраста
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Голикова назвала плюсы повышения пенсионного возраста
Общество, 08:43
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Голикова назвала плюсы повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России позволит лучше сбалансировать пенсионный фонд в краткосрочном периоде. Об этом заявила председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова в интервью газете «Известия».

Она подчеркнула, что этот эффект будет наблюдаться только в краткосрочном периоде. «И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать, когда этот источник [пенсионные взносы] повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили», — заявила она.

Обсуждая реформу пенсионной системы, власти должны также обратить внимание на число людей, выходящих на пенсию досрочно. Голикова заявила, что таких сейчас 25% от общего числа пенсионеров в России. «Мы ничего не предполагаем с ними делать? Я не говорю, что их нужно ущемить в правах, но замолчать эту тему невозможно. Ведь выплаты им мы будем делать за счет тех, кому мы увеличим пенсионный возраст», — отметила глава Счетной палаты.

Голикова сообщила, что «вполне возможно», что вопрос повышения пенсионного возраста в России «назрел». Она подчеркнула, что это обусловлено не столько увеличившейся продолжительностью жизни населения, сколько увеличением «продолжительности трудоспособного возраста». Говоря о пенсионной системе в России, власти должны учитывать этот показатель, заявила она.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил 1 июня, что пенсионный возраст в России может быть повышен при том условии, что вырастет уровень пенсий, а система здравоохранения будет работать качественнее.

Татьяна Голикова занимала должность министра здравоохранения России с 2007 года по 2012 год.

Теги: Татьяна Голикова , пенсионный возраст
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