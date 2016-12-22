Путин рассказал о влиянии 17 лет у власти на свою личность

Владимир Путин во время интервью с американским телеканалом NBC рассказал о своих личных впечатлениях от нахождения у власти. Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.

На вопрос о том, повлияло на него лично пребывание у власти на протяжении 17 лет, Путин ответил: «Надеюсь, что нет». Президент подчеркнул, что продолжает ощущать свою тесную связь с Россией и ее историей. «Что я чувствую? Я чувствую прямую живую связь с этой землей, с историей, со страной», — заявил он.

Президент рассказал о том, что накануне беседовал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который посетил Пискаревское кладбище, где захоронены жертвы блокады Ленинграда. По словам Путина, на этом кладбище вместе с другими жителями блокадного города похоронен его старший брат, который умер еще в детстве во время блокады. «Они умерли от голода. И в одной из могил похоронен мой старший брат, которого я никогда не видел, и я никогда не забуду об этом, так же как и то, в каком состоянии была наша страна в начале 1990-х годов», — рассказал президент.

Путин также отметил, что верит в улучшение ситуации в России в будущем. «У нас очень много проблем, и даже порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали. Ситуация будет исправляться, я уверен. Но все-таки у нас в разы выросла реальная заработная плата населения, в разы выросли пенсии», — сказал он.

В субботу, 3 июня, после участия в ПМЭФ-2017 Владимир Путин рассказал, что у него всегда повышается настроение, когда он приезжает в родной город. По словам президента, когда он возвращается в Петербург, он ощущает «душевное и моральное облегчение».