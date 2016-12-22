Британский Красный крест собрал на концерте Арианы Гранде более $3 млн

Во время состоявшегося в Великобритании благотворительного концерта One Love Manchester, участие в котором в том числе приняли такие исполнители, как Ариана Гранде, Джастин Бибер, Фаррел Уильямс и Кэти Перри, британскому Красному кресту удалось собрать £2,35 млн (более $3 млн) в поддержку жертв теракта, сообщили представители организации на своей странице в Twitter.

«Спасибо вам большое за ваши пожертвования», — обратились они к присутствовавшим на мероприятии.

При этом ранее, 4 июня, еще перед началом шоу, в Twitter организаторы концерта, как писало издание Billboard, сообщили, что Манчестерский фонд чрезвычайной помощи (Manchester Emergency Fund) уже достиг $9 млн (£7,3 млн), в результате чего общая сумма дотаций достигла более чем $12 млн (порядка £9,6 млн).

Фонд, как рассказали в британском Красном кресте, «поможет облегчить страдания и обеспечить пострадавших и их семьи всем необходимым, чтобы они не столкнулись с краткосрочными финансовыми трудностями».

Благотворительный концерт в Манчестере состоялся накануне вечером 4 июня. Хэдлайнером на нем выступила певица Ариана Гранде, которая прежде стала инициатором мероприятия. Шоу было призвано продемонстрировать солидарность с теми, кого коснулся произошедший 22 мая в комплексе «Манчестер Арена» теракт. Тогда в результате происшествия погибли 22 человека​. Ответственность за эту атаку позже взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».​