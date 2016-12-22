Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,83 56,52 EUR Нал. 64,11 63,57 USD Бирж. 56,66 +0,27 EUR Бирж. 63,91 +0,69 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1881,87 +0,65% РТС 1046,02 +0,04% Brent 50,23 +0,56% DJIA 21206,29 +0,29% Nasdaq 6305,80 +0,94% FTSE 7547,63 +0,05%
В США при крушении легкого самолета погибли два человека
Лента новостей
В Китае на нефтехимическом заводе произошел взрыв 05:22, Общество Всемирный банк сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 2,7% 05:09, Экономика Путин назвал «сенсацией на голом месте» данные о связях Трампа с Россией 04:24, Политика В Химках в жилом доме произошел хлопок неизвестного вещества 03:48, Общество Путин обвинил США во вмешательстве в выборы «по всему миру» 03:46, Политика Полиция установила личности убитых в Тверской области 03:24, Общество Путин ответил на вопрос о коррупции просьбой «не учить» США Россию жить 03:16, Политика «Ведомости» узнали о поиске покупателя на «Тольяттиазот» 02:55, Бизнес СМИ назвали причину массовой давки фанатов после финала Лиги чемпионов 02:38, Общество Сечин назвал целью антироссийских санкций влияние на выборы 01:47, Политика Синоптики назвали май 2017 года в Москве самым холодным в XXI веке 01:04, Общество ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне 00:41, Политика В Кремле нашли нового куратора гражданского общества 00:29, Политика Журналисты узнали о попытках России помешать Македонии вступить в НАТО 00:18, Политика Чайка сообщил о попытках Браудера инициировать против него уголовное дело 00:16, Политика В Кишиневе лайнер авиакомпании Tarom выкатился за пределы взлетной полосы 04 июн, 23:49, Общество Роналду в офсайде и сенсация в Ростове: лучшие моменты Лиги чемпионов 04 июн, 23:38, Спорт Журналистка NBC рассказала о любви Путина к «вызовам» 04 июн, 23:19, Политика «Зенит» подписал первого новичка после прихода Манчини 04 июн, 22:41, Спорт Собянин пообещал снижение цен на жилье после реновации в Москве 04 июн, 22:21, Общество СМИ опубликовали видео из дома под Тверью после убийства 9 человек 04 июн, 21:50, Общество ABC узнал об обсуждении помощниками Трампа визита президента в Лондон 04 июн, 21:11, Политика Теракты в Лондоне: как Лондон ответит на рост террористической угрозы 04 июн, 20:33, Политика Глава МИД Польши предложил закрыть двери для мигрантов-мусульман 04 июн, 20:24, Политика Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году 04 июн, 20:18, Политика На сайте «Прямая линия» появились первые вопросы россиян Путину 04 июн, 19:30, Общество МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу на Украине 04 июн, 19:09, Экономика Патриарх Кирилл нашел связь между мобильной сетью и духовным миром 04 июн, 19:03, Общество
В США при крушении легкого самолета погибли два человека
Общество, 05:59
0
В США при крушении легкого самолета погибли два человека

В США в округе Вентура потерпел крушение легкий самолет, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на данные пожарных.

Лайнер, как пояснили в Twitter спасатели, упал в холмистой местности недалеко от города ​Камарильо, к востоку от долины Санта-Розы.

Эту информацию также подтвердили местные сотрудники правоохранительных органов.

В результате происшествия, по данным работников аварийных служб, погибли по меньшей мере два человека. Оба тела были обнаружены недалеко от разбившегося самолета, однако, как заметил один из собеседников издания, сразу было неясно, находились ли погибшие в момент крушения на борту лайнера. Сколько всего человек находились в самолете на данный момент так же неизвестно.

Обстоятельства и причины происшествия, как пишет KTLA, устанавливаются.

Теги: США , Крушение , Самолет
Главное
Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипотношения с Катаром Политика
Материалы по теме
При крушении самолета в Японии погибли четыре человека Общество
При крушении вертолета в Турции погибли высокопоставленные военные Общество
Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку