В США при крушении легкого самолета погибли два человека

В США в округе Вентура потерпел крушение легкий самолет, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на данные пожарных.
Лайнер, как пояснили в Twitter спасатели, упал в холмистой местности недалеко от города Камарильо, к востоку от долины Санта-Розы.
Эту информацию также подтвердили местные сотрудники правоохранительных органов.
В результате происшествия, по данным работников аварийных служб, погибли по меньшей мере два человека. Оба тела были обнаружены недалеко от разбившегося самолета, однако, как заметил один из собеседников издания, сразу было неясно, находились ли погибшие в момент крушения на борту лайнера. Сколько всего человек находились в самолете на данный момент так же неизвестно.
Обстоятельства и причины происшествия, как пишет KTLA, устанавливаются.