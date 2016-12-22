В Китае на нефтехимическом заводе произошел взрыв

В китайской провинции Шаньдун на востоке страны на нефтехимической заводе произошел взрыв, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление местных властей.

Инцидент, как уточнили собеседники агентства, произошел утром 5 июня около 1:00 по местному времени. В результате происшествия, по информации администрации региона, на одной из погрузочных площадок начался пожар.

Позже, как рассказали Xinhua представители местных властей, стало известно о том, что при взрыве на заводе погиб один человек, еще шесть — получили ранения, а семь — пропали без вести. По предварительным данным, на производстве, как пояснили агентству, взорвался танкер сжиженного газа.

В настоящий момент все находившиеся в здании люди, как пишет Xinhua, эвакуированы. Пожарные продолжают тушить огонь, а спасатели — следят за ядовитыми и горючими химическими веществами, которые хранятся на заводе.

Остальные обстоятельства произошедшего уточняются.​

Ранее, 1 июня, стало известно о том, что взрыв произошел на заводе по производству спирта в американском городе Камбрия. В результате происшествия, по информации сотрудников правоохранительных органов, «несколько человек получили ожоги». Точное количество пострадавших тогда не называлось.