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Всемирный банк сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 2,7%
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Всемирный банк сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 2,7%
Экономика, 05:09
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Всемирный банк сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 2,7%

Всемирный банк (ВБ), как и в январе, оставил прогноз роста мировой экономики на 2017 год на уровне 2,7%. Об этом говорится в опубликованном на сайте банка сообщении.

Рост мировой экономики эксперты ВБ, как уточняется в пресс-релизе, связали с «возобновлением роста [экономики] в странах с формирующимся рынком», а также в «развивающихся странах, относящихся к экспортерам сырьевых товаров». Кроме того, это, по данным специалистов, должно произойти «благодаря оживлению промышленного производства и торговли», а также «росту уверенности участников рынка и стабилизации цен на сырье». Таким образом, глобальные условия финансирования, по данным представителей ВБ, «остаются благоприятными», а «цены на сырье — стабилизировались».

«На фоне этого улучшения международной ситуации экономический рост в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, в целом, достигнет в этом году 4,1% по сравнению с 3,5% в 2016 году», — пояснили в банке, заметив, что, согласно прогнозам ВБ, «рост экономики в семи крупнейших странах с формирующимся рынком ускорится». «И к 2018 году его показатели превысят средние за долгосрочный период», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Восстановление экономической активности в этих странах, по информации специалистов Всемирного банка, «должно оказать существенное позитивное воздействие на экономический рост в других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, а также во всем мире». Так, рост государств с развитой экономикой, в число которых входят США, а также страны еврозоны и Япония, как ожидают в ВБ, поднимется до 1,9%, а в Европе и Центральной Азии эксперты прогнозируют ускорение экономического роста до 2,5% в нынешнем году и до 2,7% в 2018 году.

Теги: ВВП , Всемирный банк , мировая экономика
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