Путин назвал «сенсацией на голом месте» данные о связях Трампа с Россией

Информация о возможных связях членов команды президента США Дональда Трампа с российскими чиновниками является «сенсацией на голом месте», заявил в интервью журналистке NBC News Мегин Келли российский лидер Владимир Путин. Стенограмма их беседы опубликована на сайте Кремля.

Таким образом глава России отреагировал на вопрос о контактах зятя Трампа Джареда Кушнера и посла России в США Сергея Кисляка.

«У России, — как добавил Путин, — не было никаких каналов ни с одним из штабов кандидатов в президенты США». Россия, по его данным, также «никаких каналов не создавала и ни с кем не имела никаких каналов». «Возможно, были какие-то официальные контакты со штабами всех кандидатов, это нормальная дипломатическая практика», — допустил президент.

Комментируя данные о том, что в США был создан специальный совет для того, чтобы исследовать связи между российским правительством и кампанией Трампа, Путин также сообщил, что Кисляк не проводил никаких заседаний с приближенными к главе США политиками и представителями бизнеса.

«Понимаете, заседаний никаких не было. Я, когда это увидел, просто рот открыл», — заметил российский лидер, назвав все обвинения американской стороны «чушью». «Я даже не знаю, с кем он [Кисляк] там встречался», — отметил Путин.

«Просто кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки на действующего президента», — предположил глава России, заметив однако, что это «не наше дело». «Это ваши там внутриполитические разборки. Занимайтесь ими сами», — заявил он, уточнив, что во время избирательной кампании в США не было «даже какого-то конкретного обсуждения по санкциям или еще по чему-то».

«Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом», — заявил собеседник NBC News, добавив, что в Соединенных Штатах «такие изобретательные люди, <...> такие молодцы». «Вам скучно жить, видимо», — резюмировал президент России.

Ранее, 27 мая, источники среди американских чиновников газеты The Washington Post сообщили о том, что в декабре прошлого года в ходе встречи в Trump Tower Кушнер и Кисляк обсуждали возможное создание «секретного канала связи» между США и Кремлем. Сам российский дипломат позже назвал свои связи с зятем Трампа «ежедневными контактами», относящимися к работе. А глава США в свою очередь заявил, что полностью доверяет Кушнеру.