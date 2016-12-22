В Кишиневе лайнер авиакомпании Tarom выкатился за пределы взлетной полосы

В аэропорту Кишинева прибывший из Бухареста пассажирский самолет авиакомпании Tarom при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает издание Publika со ссылкой на данные авиаперевозчика.

Инцидент, по информации собеседников издания, произошел в 18:12 по местному времени. «При торможении по неизвестным причинам самолет продолжил двигаться после выезда за пределы взлетно-посадочной полосы», — пояснили представители Tarom, отметив, что экипаж в этот время прилагал все усилия для того, чтобы остановить воздушное судно.

Согласно данным румынской компании, как замечает Publika, во время происшествия на борту лайнера находились 39 пассажиров. В результате инцидента никто из них не пострадал. Самолет, по информации пресс-службы Tarom, в аэропорту Кишинева пройдет техническую проверку.

Из-за происшествия, как рассказали «РИА Новости» в молдавском аэропорту, воздушная гавань в течение часа с 18:15 по местному времени была закрыта. Некоторые рейсы, в частности, были перенаправлены на запасной аэропорт Отопень в Бухаресте.