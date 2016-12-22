Собянин пообещал снижение цен на жилье после реновации в Москве

При реализации программы реновации на рынке в Москве цены на жилые площади «точно не будут расти», заявил в интервью телеканалу НТВ мэр столицы Сергей Собянин.
«Я думаю, что цены точно не будут расти, а скорее всего, несколько снизятся», — заявил Собянин. По его словам. в городе «катастрофически не хватает нового жилья», при этом 90% квартир покупают москвичи. Строительство «дополнительных квадратных метров» сможет «давить на рынок», таким образом снижая цены, отметил мэр Москвы.
Он добавил, что транспортная ситуация в Москве улучшится после реновации, которая позволит, по словам мэра, решить проблему «маятникового движения», когда горожане каждый день ездят с окраин столицы в центр и обратно. «Если часть населения сконцентрируется больше у хорошо развитой инфраструктуры метрополитена, машин на дорогах будет не больше, а меньше», — добавил Собянин.
Кроме того, в интервью глава города сообщил, что работы по благоустройству центра Москвы в рамках программы «Моя улица» закончатся к осени 2017 года. «Будет закончено Кремлевское кольцо, Бульварное кольцо, Садовое кольцо, Тверская. Останутся локальные работы, которые кардинальным образом на движение влиять не будут», — пояснил мэр.