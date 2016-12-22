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Собянин пообещал снижение цен на жилье после реновации в Москве

СМИ опубликовали видео из дома под Тверью после убийства 9 человек

ABC узнал об обсуждении помощниками Трампа визита президента в Лондон

Теракты в Лондоне: как Лондон ответит на рост террористической угрозы

Глава МИД Польши предложил закрыть двери для мигрантов-мусульман

Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году

На сайте «Прямая линия» появились первые вопросы россиян Путину

МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу на Украине

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Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

СМИ узнали об опровержении коалицией США заявлений о начале штурма Ракки

Семь титулов за 12 месяцев: лучший год в карьере Криштиану Роналду

Летевший из Лондона в Санкт-Петербург самолет экстренно сел в Стокгольме

Трамп призвал отказаться от политкорректности после терактов в Лондоне

СКР возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области

СМИ сообщили о сходе с рельсов скоростного поезда в Кельне

На Ладожском озере на рыбалке погиб один человек

Лучший бомбардир чемпионата Италии отказался от перехода в «Зенит»

Вице-губернатора Владимирской области задержали по подозрению во взятке

Директор НИИ им. Склифосовского покинул свой пост

В Лондоне задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту

Лондон заявил о связи ночных терактов с религиозным экстремизмом

США уведомили Турцию о начале военной операции по освобождению Ракки

Евгения Альбац сообщила о закрытии печатной версии журнала The New Times

Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Лондоне

Росгвардия ужесточит проверки владельцев оружия после стрельбы под Тверью

В Москве из-за пожара в кафе эвакуировали 20 человек

Мэй предложила ужесточить законы против террористов после атаки в Лондоне

Полиция начала спецоперацию на востоке Лондона после терактов