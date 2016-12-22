СКР возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько по факту получения взяток в 3 млн руб. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном и особо крупном размере» (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Мазанько получила деньги от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт в здании администрации и поставку мебели.
В настоящее время Мазанько задержана.
Ранее губернатор Владимирской области Светлана Орлова сообщила ТАСС, что следствие задержало Елену Мазанько по подозрению в получении взятки. Сообщалось, что вице-губернатор обвиняется во взятках, полученных в 2014 году.
Как полагала губернатор, обвинение в получении взяток могло быть связано с распределением земель во Владимирской области. «Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак», — поясняла Орлова.
Как сообщает местное издание «Томикс33» со ссылкой на источники, в июле прошлого года департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, который курирует Мазанько, провел торги на закупку мебели на сумму 1,89 млн руб. Позднее закупку якобы отменили, однако власти региона не предоставили никаких доказательств, передавало издание. Сама Мазанько заявила, что это была «абсолютно рядовая закупка».
Кроме того, по данным «Томикс33», в здании департамента 3 июня прошли обыски.