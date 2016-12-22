СКР возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело против вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько по факту получения взяток в 3 млн руб. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном и особо крупном размере» (п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Мазанько получила деньги от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт в здании администрации и поставку мебели.

В настоящее время Мазанько задержана.

Ранее губернатор Владимирской области Светлана Орлова сообщила ТАСС, что следствие задержало Елену Мазанько по подозрению в получении взятки. Сообщалось, что вице-губернатор обвиняется во взятках, полученных в 2014 году.

​Как полагала губернатор, обвинение в получении взяток могло быть связано с распределением земель во Владимирской области. «Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак», — поясняла Орлова.

Как сообщает местное издание «Томикс33» со ссылкой на источники, в июле прошлого года департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, который курирует Мазанько, провел торги на закупку мебели на сумму 1,89​ млн руб. Позднее закупку якобы отменили, однако власти региона не предоставили никаких доказательств, передавало издание. Сама Мазанько заявила, что это была «абсолютно рядовая закупка».

Кроме того, по данным «Томикс33», в здании департамента 3 июня прошли обыски.