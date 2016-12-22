СМИ сообщили о сходе с рельсов скоростного поезда в Кельне

Скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в городе Кельн в Германии. Об этом сообщает Kölnische Rundschau.
Как сообщает газета со ссылкой на железнодорожный концерн Deutsche Bahn, инцидент произошел в воскресенье, 4 июня. В поезде находился один человек — машинист, в результате произошедшего он не пострадал.
В настоящий момент железнодорожное сообщение частично приостановлено.
В начале мая в немецком Дортмунде возле железнодорожного вокзала сошел с рельсов высокоскоростной поезд. Состав следовал из Дюссельдорфа в Берлин, всего с рельсов сошло три вагона. Все пассажиры поезда были эвакуированы, в результате инцидента три человека пострадали.