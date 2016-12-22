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В Лондоне задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту
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В Лондоне задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту
Общество, 15:32
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В Лондоне задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту
Британская полиция задержала 12 человек по делу о терактах в ночь на 4 июня в центре Лондона. Полиция уточняет, что на нападавших были фейковые пояса смертников
Фото: Hannah McKay / Reuters

12 человек задержаны в рамках расследования двух терактов в Лондоне, в результате которых погибли семь человек. Об этом сообщает британская полиция в своем микроблоге в Twitter.

По данным полиции, в результате теракта погибли семь человек, еще 48 получили ранения. Среди пострадавших в том числе сотрудник полиции и работник метрополитена. Как сообщает Reuters cо ссылкой на своего корреспондента, среди задержанных четыре женщины в никабах, их правоохранители сопроводили в автозаки.

Серия нападений в центре Лондона. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Два террористических акта произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье, 4 июня. На Лондонском мосту фургон, в котором находились нападавшие, совершил наезд на пешеходов, после чего продолжил движение и доехал до рынка Боро. Там из машины вышли трое вооруженных охотничьими ножами и начали нападать на прохожих. Согласно сообщению полиции, на нападавших были фейковые пояса смертников.

Сотрудники правоохранительных органов застрелили всех троих нападавших. Их личности пока не установлены. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Изначально агентство Reuters сообщало о шести погибших, позднее количество жертв возросло до семи.

Это третий теракт в Великобритании за последние 2,5 месяца. В связи с терактами Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй и Лейбористская партия после теракта заявили о приостановке своих избирательных кампаний. Такое же решение приняли в Шотландской национальной партии.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Лондон , Теракт
Главное
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