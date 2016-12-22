Евгения Альбац сообщила о закрытии печатной версии журнала The New Times

Главный редактор журнала The New Times объявила о завершении выпуска его печатной версии. На своей странице в Facebook она опубликовала обложку последнего бумажного номера издания.

На обложке последнего номера написано: «Спасибо, что были с нами».

В комментариях к записи Евгения Альбац уточнила, что сайт издания продолжит свою работу.

По словам Евгении Альбац, причиной завершения выпуска бумажной версии стали трудности с финансированием, передает «Интерфакс». «Деньги кончились. Завтра все расскажем в номере», — сказала она.

В декабре 2016 года стало известно, что журнал The New Times перестанет распространяться в розницу. Читатели могли его получить только по подписке. По словам Альбац, это решение было принято для сокращения издержек.

В начале мая Роскомнадзор вынес сайту и бумажной версии журнала предупреждение за ​материал Павла Никулина «Из Калуги с джихадом». В ведомстве нашли в публикации «признаки оправдания терроризма». Это предупреждение стало вторым с декабря прошлого года, которое получили издатели. При этом, в соответствии с законом о СМИ, если издание получает второе предупреждение за 12 месяцев, то суд может отозвать у него лицензию.​